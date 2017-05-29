Citroen объявил об отзыве 30 000 автомобилей в России

29 Мая 2017 года, 19:30

Компания Citroen объявила о крупном отзыве на территории России – в сервис отправятся 30 000 автомобилей. Под отзыв попали хэтчбеки C4 и DS4, реализованные с января 2011 по июнь 2016 года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На отзываемых автомобилях обнаружился дефект троса замка на обшивке капота. Из-за дефекта «трос может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации» рассказали в Росстандарте.

«На транспортных средствах Citroen C4/DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота», – добавляет ведомство.

В ближайшее время уполномоченные дилеры свяжутся с владельцами проблемных автомобилей и пригласят заехать в сервис. Как обычно, все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев проблемных авто.

Проверить, попадает ли ваше транспортное средство под отзыв, можно самостоятельно, проверив список VIN-номеров на сайте ведомства.