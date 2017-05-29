Пять месяцев – по объездным дорогам. Ограничения на трассе «Кола»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – На трассе Р-21 «Кола» начинаются строительно-монтажные работы, которые продлятся до 1 ноября 2017 года. В этой связи на некоторых участках будут вводиться временные ограничения движения. Так ограничения будут введены в районе Мончегорска (1253-1290 км) и в районе посёлков Магнетиты и Кильдинстрой (1361-1378 км). На данных участках движение будет организовано посредством устройства временных объездных дорог, а также организации реверсивного или одностороннего движения.