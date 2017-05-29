Сотрудники полиции в Мурманске задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

30 Мая 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 30 мая - Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования в областном центре, обратили внимание на автомобиль «Ауди», водитель которого грубо нарушал Правила дорожного движения. Остановив для проверки данный автомобиль, полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и вызвали на место задержания автомобиля экипаж дорожно-патрульной службы. Прибывшие инспекторы ГИБДД установили, что водитель, находящийся за рулем иномарки, не имел права управления автомобилем.

Полицейские в присутствии понятых провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал содержание алкоголя в крови более 500 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Нарушитель не согласился с результатами прибора и был доставлен полицейскими в медицинское учреждение, где отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками полиции в отношении задержанного был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В соответствии с решением суда, водитель иномарки получил административное наказание в виде 10 суток административного ареста.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области