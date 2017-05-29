Пешеход пострадала в результате ДТП в Североморске

30 Мая 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске на улице Сгибнева водитель автомобиля «Хендай Гетс» сбила женщину, 1973 года рождения. В областном ГИБДД рассказали, что ДТП произошло 29 мая в 8:15 – пострадавшая была обслужена амбулаторно.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 397 нарушений правил дорожного движения. Из них 22 совершили пешеходы, восемь допущено несовершеннолетними. Задержаны 16 пьяных водителей, семь человек задержаны за неуплату административных штрафов. Всего установлено 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 176 нарушений ПДД. Оформлено 38 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.