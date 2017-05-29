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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Авто » Пешеход пострадала в результате ДТП в Североморске
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 11:10

Пешеход пострадала в результате ДТП в Североморске


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске на улице Сгибнева водитель автомобиля «Хендай Гетс» сбила женщину, 1973 года рождения. В областном ГИБДД рассказали, что ДТП произошло 29 мая в 8:15 – пострадавшая была обслужена амбулаторно.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 397 нарушений правил дорожного движения. Из них 22 совершили пешеходы, восемь допущено несовершеннолетними. Задержаны 16 пьяных водителей, семь человек задержаны за неуплату административных штрафов. Всего установлено 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 176 нарушений ПДД. Оформлено 38 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.

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