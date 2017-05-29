В лобовом столкновении в Полярных Зорях пострадали три человека

30 Мая 2017 года, 13:05

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на втором километре автоподъезда к Полярным Зорям в 11:40 произошло столкновение двух машин, в результате которого за медицинской помощью обратились три человека. Согласно предварительной информации областного ГИБДД водитель легкового автомобиля при совершении обгона потерял контроль над управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим транспортным средством. Марки автомобилей пока не уточняются.

«Всего в транспорте находилось четыре человека: два водителя и два пассажира. Из них трое обратились за медицинской помощью», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.