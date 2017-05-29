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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Авто » В лобовом столкновении в Полярных Зорях пострадали три человека
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 13:05

В лобовом столкновении в Полярных Зорях пострадали три человека


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на втором километре автоподъезда к Полярным Зорям в 11:40 произошло столкновение двух машин, в результате которого за медицинской помощью обратились три человека. Согласно предварительной информации областного ГИБДД водитель легкового автомобиля при совершении обгона потерял контроль над управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим транспортным средством. Марки автомобилей пока не уточняются.

«Всего в транспорте находилось четыре человека: два водителя и два пассажира. Из них трое обратились за медицинской помощью», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

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