«Яндекс» показал видео беспилотного автомобиля

31 Мая 2017 года, 18:18

IT-компания «Яндекс» продемонстрировала видеоролик с испытаний прототипа беспилотного автомобиля на базе гибрида Toyota Prius. В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что программное обеспечение для систем автопилота разрабатывается только силами самой компании. При этом «железо» на беспилотнике стоит как российского производства, так и иностранного. Среди них оптический лидар Velodyne и графические карты Nvidia.

Помогают ориентироваться беспилотному авто в пространстве всем известные сервисы компании «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Компьютер получает в реальном времени множество различных данных с сервисов, что помогает автомобилю с каждым километром все лучше и лучше чувствовать себя в плотном городском трафике.

«Мы используем анонимные массивы данных, получаемых от пользователей «Яндекс.Навигатора». Эти данные помогают нам понять, как ездить беспилотному автомобилю в большом городе с его пробками, авариями, ограничениями скорости, перекрытиями дорог. Мы уже какое-то время используем технологии компьютерного зрения в некоторых наших сервисах. Например, наши геолокационные сервисы используют такие технологии, чтобы подсказать парковочное место или прочитать дорожные знаки», – рассказал изданию TechCrunch представитель «Яндекса» Владимир Исаев.

Прототип самостоятельно вращает руль, а также оперирует акселератором и тормозами. На видео «Приус» совершает множество самых разных маневров: объезжает препятствия, делает «змейку», уворачивается от фургона и пешеходов. Правда, тесты проходили на закрытом полигоне. Испытания беспилотника на дорогах общего пользования начнутся в течение года. В компании добавили, что искусственный интеллект машины способен быстро принимать нужные решения в сложных городских условиях.

В «Яндексе» также сообщили, что в итоге хотят создать беспилотную систему «5 уровня», когда автомобиль будет способен ездить в абсолютно любых условиях без какого-либо вмешательства человека.