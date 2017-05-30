Водитель скрылся с места аварии на Домостроительной

31 Мая 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера на улице Домостроительной в Мурманске произошло лобовое столкновение. Около восьми часов вечера неустановленный водитель выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Renault Logan» за рулем которого находился 22-летний водитель.

«Водителю «Renault Logan» на месте была оказана разовая медицинская помощь», – сообщили «Би-порту» в отделе пропаганды областного ГИБДД.

Напомним, 30 мая произошло еще одно лобовое столкновение на территории Мурманской области.

Около поселка Зашеек управлявший ВАЗом-2110 при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. С места аварии были госпитализированы 48-летняя пассажирка и водитель ВАЗа, а также 79-летняя пассажирка автомобиля «Renault».

Для извлечения человека из ВАЗа-2110 были привлечены сотрудники МЧС.

«Пожарно-спасательным подразделением производились работы по смыву с проезжей части горючесмазочных материалов и деблокирование одного пострадавшего», – сообщили в региональном МЧС.