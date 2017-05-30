Северяне допустили 424 нарушения ПДД за прошедший вторник

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД Мурманской области зарегистрировали 424 нарушения правил дорожного движения. За прошедшие сутки 32 нарушения совершили пешеходы, еще 16 нарушений допустили несовершеннолетние.
На дорогах задержаны шесть пьяных водителей, девять человек остановлены за неуплату административных штрафов. Зафиксировано пять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД. Всего оформлено 55 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.