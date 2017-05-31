Fiat 500 для самых взрослых

31 Мая 2017 года, 19:00

Тюнинг-ателье Garage Italia Customs сделала очень пикантный проект на базе хэтчбека Fiat 500. Итальянские мастера переделали два автомобиля, изобразив на одном кузове сцены из «Камасутры», а другой покрыли художествами из ее японской версии под названием «Сюнга». Проект окрестили как «Kar_masutra». Цензурированные снимки опубликовал портал Autoblog.it.

Тюнеры не ограничились внешними видом машины, переделав в пикантном стиле и салон. Внутри хэтчбека появилась новая обивка, включая потолок, особая рукоятка коробки передач, выдвижные шторки на заднем и боковых стеклах для приватности и даже неоновая табличка с надписью «Только для взрослых». Кроме того, в разных местах салона находятся «взрослые аксессуары». Среди них меховые наручники на потолке в задней части, компактная плетка на боку кресла переднего пассажира и мягкие игральные кости, прикрепленные к зеркалу заднего вида. Сцены из книг также нанесены на переднюю панель, но это может быть опасно, так как велик соблазн отвлекаться на их за рулем.

Будет ли запущен проект «Kar_masutra» в серию представители Garage Italia Customs не уточнили. Скорее всего, один из экземпляров оставит себе эксцентричный Лапо Элканн — владелец ателье и наследник бывшего руководителя Fiat Джанни Аньелли.

Снимки Fiat 500 «для взрослых» без цензуры можно посмотреть в Инстаграме Garage Italia Customs.