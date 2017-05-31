В Ковдоре по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело

31 Мая 2017 года, 19:15

КОВДОР/ 31 мая - На улице Комсомольская сотрудниками дорожно-патрульной службы МО МВД России «Полярнозоринский» за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 26-летнего жителя города. В ходе проверки инспекторами ДПС у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

Ввиду этого водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако от проведения ее процедуры на специальном приборе он отказался. В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Кроме того, мужчина на данный момент привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Срок наказания не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что за текущий год сотрудниками полиции выявлено более 125 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Свыше 115 жителей Заполярья привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, в том числе к наказаниям в виде реального лишения свободы.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждане о замеченных фактах нетрезвого вождения могут сообщить по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото:Twitter