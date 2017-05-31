В Ковдоре по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на июнь 2017 года
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
 
 

Видеоновости16+

Будут квартиры – будут и врачи
 
 
 
 

Курсы валют 31.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,6636
-0,1301
1 USD
Доллар США
56,5168
-0,1938
1 EUR
Евро
62,9484
-0,4200
10 NOK
Норвежских крон
67,0377
-0,4966
10 SEK
Шведских крон
64,5545
-0,7216
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.8 м/с
давление 747.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Между Россией и Норвегией стали чаще ездить
31 Мая 2017, 16:14
Между Россией и Норвегией стали чаще ездить
Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции
31 Мая 2017, 15:36
Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции
Мурманская ТЭЦ из-за холодов перенесла отключение тепла
31 Мая 2017, 13:10
Мурманская ТЭЦ из-за холодов перенесла отключение тепла
Максим Пухов: в Полярных Зорях создадут парк
31 Мая 2017, 12:24
Максим Пухов: в Полярных Зорях создадут парк
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманская ТЭЦ из-за холодов перенесла отключение тепла
31 Мая 2017, 13:10
Мурманского наёмника осудят за участие в боевых действиях на Украине
31 Мая 2017, 10:12
На Восточном Кильдине горит «Берег Надежды»
31 Мая 2017, 09:40
Мурманск: прогноз отключений на 31 мая
30 Мая 2017, 20:13
Самолет из Мурманска совершил вынужденную посадку в Ростове
31 Мая 2017, 13:20
В Мурманске полицейские задержали таксиста, ударившего ножом своего пассажира
31 Мая 2017, 09:29
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » В Ковдоре по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
31 Мая 2017 года, 19:15

В Ковдоре по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело


КОВДОР/ 31 мая - На улице Комсомольская сотрудниками дорожно-патрульной службы МО МВД России «Полярнозоринский» за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 26-летнего жителя города. В ходе проверки инспекторами ДПС у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

Ввиду этого водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако от проведения ее процедуры на специальном приборе он отказался. В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Кроме того, мужчина на данный момент привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Срок наказания не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что за текущий год сотрудниками полиции выявлено более 125 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Свыше 115 жителей Заполярья привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, в том числе к наказаниям в виде реального лишения свободы.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Граждане о замеченных фактах нетрезвого вождения могут сообщить по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото:Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Терском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконную охоту
2.
Житель Ковдора перевел телефонным мошенникам 8600 рублей за спасение сына
3.
«Краснокнижных» птиц продавали через интернет
4.
Сотрудники полиции в Мурманске задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
5.
22-летний мурманчанин похитил в гостях украшения стоимостью 35 тысяч
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта