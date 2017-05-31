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Сари
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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

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Главная » Авто » Пилоты Red Bull Racing разрушают кемперы на трассе
 
 
 
 
31 Мая 2017 года, 19:40

Пилоты Red Bull Racing разрушают кемперы на трассе

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Команда Red Bull сняла развлекательное видео, в котором Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо гоняются друг с другом на кабриолетах Aston Martin по формульному треку Red Bull Ring в Австрии. Но не все так просто. К каждому суперкару прицеплен настоящий дом на колесах! Согласитесь, это уже кажется интереснее.

«Я до последнего момента не знал, что мы будем делать на трассе. Но когда мне сказали, что можно гоняться, я сразу же повеселел! Это как дать ребенку сладкое. Гонка была очень смешная — мы постоянно атаковали, заходили в повороты с заносами, что в итоге привело к разрушению трейлеров. После съемок мы с Максом рыдали от смеха», — рассказала Риккардо пресс-службе Red Bull.

«Мы были уверены, что разобьем прицепы. Но это было не специально! Когда я начал дрифтовать, то увидел в зеркале заднего вида, что прицеп завалился на бок и едет на одном колесе», — добавил Макс.

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