Peugeot представила рестайлинговый кроссовер 2008

31 Мая 2017 года, 20:14

Пресс-служба Peugeot рассказала об обновленном паркетнике 2008, который стал доступен в России. Модель получила свежую внешность и две обновленные комплектации.

Новинка теперь имеет видоизменные бампера, иную решетку радиатора, на которую переместился фирменный лев, новый капот и модернизированную оптику.

Базовая версия Active (от 1 299 000 руб.) оснащена светодиодными фарами и фонарями, функцией помощи при старте в гору, ESP, противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем и развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Самая навороченная комплектация Allure оценивается от 1 359 000 рублей. В нее дополнительно входят датчики света и дождя, 16-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, задний парктроник и салонное зеркало с автозатемнением. В качестве дополнительных опций можно заказать кожаную отделку салона, панорамную крышу, камеру заднего вида и систему распределения тяги Grip Control для помощи на бездорожье.

Двигатель у российской версии Peugeot 2008 только один — турбированный агрегат объемом 1.2-литра и мощностью 110 лошадиных сил. Мотор работает вместе с безальтернативным шестидиапазонным «автоматом».

Дилеры уже начали принимать заказы на обновленный кроссовер.