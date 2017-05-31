Audi оценила «заряженное» купе RS5

31 Мая 2017 года, 20:34

Компания Audi начала официальные продажи «горячего» купе RS5 нового поколения в России. Спорткар оценили в 5 050 000 рублей.

Полноприводный автомобиль обладает выразительный спортивной внешностью с агрессивными бамперами, спойлерами спереди и сзади, 19-дюймовыми колесными дисками и матовыми боковыми зеркалами. Под капотом расположился 450-сильный двигатель V6 объемом 2.9-литра, созданный при помощи инженеров Porsche. Мотор работает на пару с восьмиступенчатым «автоматом» Tiptronic. Разгон до 100 км/ч у купе занимает 3,9 секунды, а «максималка» достигает внушительных 280 км/ч.

Стандартная версия Audi RS5 оснащена спортивной подвеской, светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем, электроприводом багажника, спортивными креслами из кожи и алькантары с красной прострочкой, алюминиевыми накладками на пороги, системой start/stop, а также мультимедийным комплексом MMI Radio Plus с 7-дюймовым экраном.

Дополнительно можно заказать кучу опций, среди которых есть продвинутая подвеска с адаптивными амортизаторами Dynamic Ride Control и активным дифференциалом, проекционный дисплей, автопарковщик, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, углеродокерамические тормоза, аудиосистема Bang & Olufsen.