В Москве водитель придумал неоднозначную «защиту» своего авто

31 Мая 2017 года, 21:00

В Москве водитель «заминировал» свой автомобиль, чтобы защитить его от угона. Владелец внедорожника Mercedes GL оставил на стекле записку со словами «Машину не трогать, машина заминирована», сообщает телеканал РЕН ТВ.

К счастью, это оказалось неправдой. Таким специфичным образом владелец хотел защититься от возможных злоумышленников, так как на его внедорожнике отсутствовала сигнализация. Но на припаркованный автомобиль все-таки обратили внимание прохожие, которые сообщили о записке в полицию. После чего к месту стоянки машины приехали кинолог с собакой и взрывотехники. Осмотр показал отсутствие взрывчатых веществ. Владелец машины установлен, по факту произошедшего проводится проверка.

Репортаж телеканала о «заминированном» автомобиле: