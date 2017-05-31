Молодой водитель без прав разбился на мотоцикле в Мурманске

01 Июня 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – В мурманской больнице скончался 25-летний молодой человек. Он был доставлен в медучреждение с места аварии.

Вчера в районе дома №30 по улице Рогозерская погибший не справился с управлением, в результате чего около 18:40 произошло опрокидывание мотоцикла.

«По предварительной информации, мужчина управлял транспортным средством, не имея права на управление. По факту случившегося проводится проверка», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.