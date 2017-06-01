399 нарушений ПДД выявлено за сутки в Мурманской области

01 Июня 2017 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – На территории области за прошедшие сутки зарегистрировано 399 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД сообщают, что 29 нарушений допущено пешеходами, еще 11 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 11 водителей, еще пять человек остановлены за неуплату административных штрафов. Кроме этого, выявлено 21 нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации зарегистрировано 175 нарушений ПДД. Всего было оформлено 57 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.