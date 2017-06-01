В Мурманской области сегодня начался второй этап операции «Тонировка»

01 Июня 2017 года, 13:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня - С 1 по 9 июня на территории Мурманской области пройдет второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка». Главной задачей мероприятия снова станет профилактика нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные стекла. Дополнительно будет проводиться проверка исполнения требований о прекращении противоправных действий – управления автомобилем с тонированными стеклами.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам, что нарушение требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в части тонировки стекол влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции.

В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд, поскольку по отношению к нему будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области