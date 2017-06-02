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Сари
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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев:

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Главная » Авто » Найден виновный в ДТП на проспекте Героев-североморцев
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 11:20

Найден виновный в ДТП на проспекте Героев-североморцев


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель «Lada Priora» сбил девушку, 1995 года рождения. ДТП произошло вчера в 10:30 на регулируемом переходе, когда пострадавшая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«Водитель скрылся с места, но позже был разыскан. Девушка обратилась за помощью амбулаторно», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

На дорогах области 1 июня произошло еще одно ДТП с пострадавшим.

В начале дороги «Риж-Губа» около 20:20 ВАЗ-2111 съехал в кювет. В результате пассажирка автомобиля, 1946 года рождения, была госпитализирована. В областном ГИБДД рассказали, что водитель не учел погодные и дорожные условия.

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