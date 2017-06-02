Найден виновный в ДТП на проспекте Героев-североморцев

02 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель «Lada Priora» сбил девушку, 1995 года рождения. ДТП произошло вчера в 10:30 на регулируемом переходе, когда пострадавшая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«Водитель скрылся с места, но позже был разыскан. Девушка обратилась за помощью амбулаторно», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

На дорогах области 1 июня произошло еще одно ДТП с пострадавшим.

В начале дороги «Риж-Губа» около 20:20 ВАЗ-2111 съехал в кювет. В результате пассажирка автомобиля, 1946 года рождения, была госпитализирована. В областном ГИБДД рассказали, что водитель не учел погодные и дорожные условия.