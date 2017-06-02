201 нарушение выявлено ГИБДД с помощью приборов автоматической фиксации

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД по Мурманской области за прошедшие сутки зарегистрировано 432 нарушения правил дорожного движения. Больше всего нарушений выявлено с помощью приборов автоматической фиксации – 201. Помимо этого, пешеходы совершили на дорогах 29 нарушений, 14 – допустили несовершеннолетние. Пьяными за рулем задержаны девять водителей. Выявлено шесть нарушений, связанные с выездом на встречного полосу. Семь водителей задержаны за неуплату административных штрафов. Всего за сутки было оформлено 56 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.