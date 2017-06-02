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Главная » Авто » В Мурманске старт операции «Тонировка» дал врио начальника областной Госавтоинспекции Александр Усс
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 17:30

В Мурманске старт операции «Тонировка» дал врио начальника областной Госавтоинспекции Александр Усс


МУРМАНСК/ 2 июня - 1 июня на территории Мурманской области стартовал второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка». Главной задачей мероприятия является профилактика нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные стекла. Дополнительно полицейскими проводятся проверки исполнения требований о прекращении противоправных действий – управления автомобилем с тонированными стеклами.

Накануне в первом рейде на территории областного центра лично принял участие врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс. Вместе с личным составом областного управления Госавтоинспекции в центре города он выявлял нарушителей и проводил с ними профилактические беседы.

Только за первый день операции дорожные полицейские в Мурманске составили 17 протоколов по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам, что нарушение требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в части тонировки стекол влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции.

В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд, поскольку по отношению к нему будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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