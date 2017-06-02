ОБ ДПС разыскивает очевидцев ДТП в городе Мурманске

02 Июня 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 2 июня - 28 мая около 09 часов 20 минут в районе дома № 32 по пр.Ленина (в районе торгового центра Мурманск Молл) произошло столкновение автомобиля «Ниссан», движущегося со стороны ул. Журбы, и автомобиля «Смарт», выезжающего с прилегающей территории.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

Убедительная просьба очевидцев происшествия обратиться в группу по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 8 (8152) 40-79-70 или 42-18-45 (дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД).

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску

Фото: Мурманск Дтп-Чп