Автомобиль столкнулся с автобусом в Мурманске – водитель госпитализирован

05 Июня 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманске 29-летний водитель «Ford Mondeo» был госпитализирован после столкновения с ПАЗом. Авария произошла на проспекте Героев-североморцев около 17:30.

«Пострадавший не предоставил автобусу преимущество в движении», – сообщили в областном ГИБДД.

Еще один человек пострадал в результате ДТП в Оленегорске. В прошедшую пятницу в районе 14:35 на улице Строительная управлявший ГАЗ-578801 сбил на нерегулируемом переходе девятилетнюю девочку. Она была госпитализирована в местную больницу.

Фото: Николай Леонтьев