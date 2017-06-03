Юные северяне совершили 31 нарушение ПДД за выходные

05 Июня 2017 года, 10:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД Мурманской области за прошедшие трое суток зарегистрировано 1086 нарушений ПДД, в том числе с помощью применения автомобилей скрытого патрулирования. Несовершеннолетние участники дорожного движения допустили 31 нарушение, еще 63 – совершенно пешеходами. В состоянии опьянения инспекторами задержаны 25 водителей, 11 человек остановлены за неуплату административных штрафов.

На дорогах выявлено 23 нарушения, связанные с выездом на встречную полосу движения. С помощью приборов автоматической фиксации зарегистрировано 573 нарушения ПДД. Всего оформлено 96 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.