В Алакуртти по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

05 Июня 2017 года, 20:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 5 июня - За нарушение Правил дорожного движения сотрудниками дорожно-патрульной службы на улице Данилова поселка Алакуртти был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 32-летнего жителя поселка. Полицейскими у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 1,077 мг/л.

В ходе проверки инспекторы ДПС установили, что данный гражданин в октябре 2016 года был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания еще не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: myslo.ru