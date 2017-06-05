Марина Ковтун о маршрутках: 90-е годы прошли и необходимо наводить порядок

06 Июня 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун обратила внимание на происшествие с маршрутным такси, которое произошло 1 июня в районе улицы Беринга – автомобиль с пассажирами внутри безагорелся прямо на проезжей части. Огонь перекинулся в салон. Люди пытались открыть заднюю аварийную дверь, но она оказалась наглухо заблокирована. Пассажирам удалось выбраться из маршрутки.

«Это вопиющий случай. В целом же у мурманчан очень много жалоб на маршрутные такси – у машин заклинивает двери, сломаны поручни, выбиты стекла, истрепана резина. Жалуются и жители других городов и посёлков области. О том, что загорелся маршрутный автобус, мне писала жительница Оленегорска. О неблагополучии в этой сфере пишут и кандалакшане. 90-е годы прошли и необходимо наводить порядок в этом сегменте рынка», – сказала губернатор.

Как проинформировал и.о. главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, загоревшийся на улице Беринга микроавтобус принадлежит ООО «Премьер», с которым у местной администрации нет договорных отношений на организацию пассажирских перевозок.