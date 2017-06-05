Лобовое столкновение под Кандалакшей: один водитель погиб, еще два человека пострадали

06 Июня 2017 года, 10:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – На 82 километре автодороги «Умба – Кандалакша» около девяти часов вечера 5 июня произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Сегодня стало известно, что 67-летний водитель, находившийся за рулем «Peugeot» скончался на месте до приезда «скорой помощи».

«Водитель «Peugeot» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen». В медицинское учреждение были доставлены 38-летний водитель и пятилетний пассажир «Volkswagen», – рассказали подробности произошедшего в областном ГИБДД.

Для извлечения пострадавших из машины привлекались спасатели.