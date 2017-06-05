Автосалон Север-Авто представил в Мурманске новинку ŠKODA KODIAQ

06 Июня 2017 года, 10:15

В первые летние выходные автосалон Север-Авто, официальный дилер ŠKODA устроил запоминающийся праздник для своих клиентов в честь появления новинки ŠKODA KODIAQ. Презентация внедорожника с медвежьим характером прошла под девизом «Увидеть. Узнать. Почувствовать», гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу дикой природы и удивительных открытий и напомнить себе, что даже в эру интернета и высоких технологий не может быть ничего лучше, чем пережить настоящее приключение вместе с семьей.

Первый внедорожник от чешского бренда идеально подходит как для семейных загородных путешествий, так и для ежедневных поездок по городу. KODIAQ прекрасно приспособлен к требованиям российских дорог и позволит своим владельцам исследовать самые необычные и интересные маршруты, а новейшие технологии и современные электронные ассистенты обеспечат бескомпромиссную безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

Одним из ключевых развлечений на презентации было испытание нового мобильного приложения «FollowKODIAQ», выпуск которого приурочен к появлению ŠKODA KODIAQ на российском рынке. С помощью «FollowKODIAQ» клиенты смогли изучить преимущества автомобиля и пройти в салонах виртуальный тест-драйв новинки в VR-шлеме. Приложение обладает также функцией дополненной реальности, которая позволила пользователям увидеть на экране смартфона информацию о KODIAQ, наведя на него видоискатель камеры (функция работает только в официальных дилерских центрах марки). Также в автосалоне Север-Авто работала специальная фотозона с дополненной реальностью, где любой желающий смог при помощи приложения сделать оригинальное фото с медведем породы кадьяк.

Дополнительную информацию о новинки ŠKODA KODIAQ вы можете узнать у приветливых менеджеров отдела продаж автосалона Север-Авто!

Автосалон Север-Авто, официальный дилер ŠKODA в г. Мурманске, ул. Марата, дом 1. Тел.(8152) 554-207.