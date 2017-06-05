Пассажирка троллейбуса была доставлена в больницу после ДТП в Мурманске

06 Июня 2017 года, 11:46

МУРМАНСК/ 6 июня/ БИ-ПОРТ – Две женщины получили различные травмы в результате ДТП на дорогах Мурманска за прошедший понедельник. На проспекте Героев-североморцев водитель автомобиля «Great Wall» около 14:30 при повороте налево не предоставил преимущество в движении троллейбусу.

«После падания 30-летняя женщина – пассажир троллейбуса была доставлена в медицинское учреждение», – рассказали в областном ГИБДД.

Позже в больницу была госпитализирована 24-летняя девушка. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте, и водитель « Audi А6» при повороте налево сбил ее на улице Зеленая.