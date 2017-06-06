06 Июня 2017 года, 13:55

МОСКВА/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - 30 мая в Москве были оглашены итоги третьего ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2017». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии в Crystal Ballroom (деловой комплекс «Москва-Сити»).

Организаторами проекта выступили аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «АвтоМаркетолог», при поддержке интернет-портала AvitoАвто. На основе анализа деятельности более чем 400 дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки (в баллах) выявлены лидеры.

Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию в профессиональном рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи).

Дилеры Мурманской области так же подавали заявки на участие в конкурсе в Центральном регионе (ЦФО и СЗФО).

Тойота Центр Мурманск получил звание - Лучший дилер по организации сервиса!

«Клиент на первом месте» - основной принцип работы компании Тойота Центр Мурманск, который распространяется на все области ее деятельности.

На станции технического облуживания гарантирован полный комплекс гарантийных и послегарантийных услуг, диагностические и восстановительные работы любой сложности, кузовной ремонт.

На складе компании в наличии широкий выбор оригинальных запасных частей. Опытные продавцы - консультанты, прошедшие специальное обучение, подберут запчасти, необходимые для ремонта Вашего автомобиля.

Сотрудники компании, профессионалы своего дела, учтиво и быстро ответят на любые вопросы, сэкономят ваше время и деньги.

Признание Тойота Центр Мурманск лучшим дилером по организации сервиса - заслуга не только руководства и персонала, но и клиентов, которые ежедневно посещают ТЦ Мурманск и помогают совершенствоваться и развиваться.

Тойота Центр Мурманск - официальный дилер Toyota

г. Мурманск, пр. Кольский, д. 83

Тел.: (8152) 79-0000