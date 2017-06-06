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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Авто » Тойота Центр Мурманск получил звание - Лучший дилер по организации сервиса
 
 
 
 
06 Июня 2017 года, 13:55

Тойота Центр Мурманск получил звание - Лучший дилер по организации сервиса

21 2МОСКВА/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - 30 мая в Москве были оглашены итоги третьего ежегодного профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2017». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии в Crystal Ballroom (деловой комплекс «Москва-Сити»).

Организаторами проекта выступили аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «АвтоМаркетолог», при поддержке интернет-портала AvitoАвто. На основе анализа деятельности более чем 400 дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки (в баллах) выявлены лидеры.

Целью данного проекта является анализ деятельности официальных дилерских центров на территории РФ и выявление среди них лидеров. К участию в профессиональном рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи).

Дилеры Мурманской области так же подавали заявки на участие в конкурсе в Центральном регионе (ЦФО и СЗФО).

Тойота Центр Мурманск получил звание - Лучший дилер по организации сервиса!

«Клиент на первом месте» - основной принцип работы компании Тойота Центр Мурманск, который распространяется на все области ее деятельности.

На станции технического облуживания гарантирован полный комплекс гарантийных и послегарантийных услуг, диагностические и восстановительные работы любой сложности, кузовной ремонт.

На складе компании в наличии широкий выбор оригинальных запасных частей. Опытные продавцы - консультанты, прошедшие специальное обучение, подберут запчасти, необходимые для ремонта Вашего автомобиля.

Сотрудники компании, профессионалы своего дела, учтиво и быстро ответят на любые вопросы, сэкономят ваше время и деньги.

Признание Тойота Центр Мурманск лучшим дилером по организации сервиса - заслуга не только руководства и персонала, но и клиентов, которые ежедневно посещают ТЦ Мурманск и помогают совершенствоваться и развиваться.

Тойота Центр Мурманск - официальный дилер Toyota

г. Мурманск, пр. Кольский, д. 83

Тел.: (8152) 79-0000

 

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