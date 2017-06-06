Время жарких предложений в ТОЙОТА ЦЕНТР МУРМАНСК!

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA ЖАРКОЕ ЛЕТО TOYOTA
Программа празднования Дня России в Мурманске Программа празднования Дня России в Мурманске
В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия В Мурманском педагогическом колледже начала работу приёмная комиссия
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» провел экологическую акцию «Экочас»
 
 
 
 

Курсы валют 07.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,2237
0,3033
1 USD
Доллар США
56,6747
0,0595
1 EUR
Евро
63,7817
-0,0293
10 NOK
Норвежских крон
67,0326
-0,2143
10 SEK
Шведских крон
65,4684
-0,0183
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
2.2 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Териберку «накроет» волной 10 июня
07 Июня 2017, 09:43
Териберку «накроет» волной 10 июня
Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» будет проходить 14-16 июля
07 Июня 2017, 08:35
Фестиваль «Териберка. Новая жизнь» будет проходить 14-16 июля
Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
06 Июня 2017, 16:00
Власти назвали сумму продовольственной помощи населению
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
06 Июня 2017, 14:26
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
 
 
 
 

Самое читаемое

Следствие выяснит обстоятельства смерти мурманского водителя
06 Июня 2017, 13:10
Зданиям филиала Нахимовского училища в Мурманске присвоили адреса
06 Июня 2017, 14:26
В Мурманске задержали большегруз с тремя тоннами краба
06 Июня 2017, 11:20
В Мурманске горела заброшенная школа
06 Июня 2017, 11:03
«Териберскому производственному кластеру» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта
06 Июня 2017, 15:20
Пассажирка троллейбуса была доставлена в больницу после ДТП в Мурманске
06 Июня 2017, 11:46
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » Время жарких предложений в ТОЙОТА ЦЕНТР МУРМАНСК!
 
 
 
 
07 Июня 2017 года, 09:22

Время жарких предложений в ТОЙОТА ЦЕНТР МУРМАНСК!

3 2

Toyota RAV4 изменит ваш взгляд на мир и позволит открыть новые горизонты!

Мощный и стильный кроссовер укомплектован современными техническими новинками: от обогрева всей поверхности лобового стекла до системы панорамного осмотра. Они способны превратить любую поездку в сплошное удовольствие. Автомобиль подарит много новых и приятных впечатлений, о которых вы не знали раньше. Toyota RAV4 приглашает в путь по городу и за его пределами. 

До 30 июня НОВЫЙ Toyota RAV4 можно приобрести от 1 089 000 рублей! 

Записаться на тест-драйвАвтомобили в наличии.

Подробности в Тойота Центр Мурманск и по телефону:  (8152) 79-0000


*Цена достигается посредством суммирования скидок от максимальной цены перепродажи автомобиля 1 493 000 рублей при передаче в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4, 2017 года выпуска в комплектации Стандарт с ручной коробкой передач, автомобиля марки Toyota или Lexus с пробегом (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) - в размере 150 000 рублей, а также скидки в размере 100 000 рублей при приобретении автомобиля по всем кредитным программам от АО «Тойота Банк», а так же одновременном страховании по договору КАСКО в рамках программы Тойота Страхование, организатором которой является ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» (Лицензия ЦБ РФ СБ№4339) - предложение действует в регионах присутствия АО «Тойота Банк» и в дилерских центрах Тойота, являющихся участниками программы Тойота Страхование. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.
Расчет ежемесячного платежа указан по кредитной программе «Комфорт» для RAV4 в комплектации «Стандарт» стоимостью 1 493 000 р. с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) — 50%, отложенном платеже (ОП) — 50% и кредитной ставке 15,9% годовых. Ежемесячный платеж с 25-го по 60-й мес. составляет 26 208 р.
**Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта