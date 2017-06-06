Время жарких предложений в ТОЙОТА ЦЕНТР МУРМАНСК!

07 Июня 2017 года, 09:22

Toyota RAV4 изменит ваш взгляд на мир и позволит открыть новые горизонты!

Мощный и стильный кроссовер укомплектован современными техническими новинками: от обогрева всей поверхности лобового стекла до системы панорамного осмотра. Они способны превратить любую поездку в сплошное удовольствие. Автомобиль подарит много новых и приятных впечатлений, о которых вы не знали раньше. Toyota RAV4 приглашает в путь по городу и за его пределами.

До 30 июня НОВЫЙ Toyota RAV4 можно приобрести от 1 089 000 рублей!

Записаться на тест-драйв. Автомобили в наличии.



Подробности в Тойота Центр Мурманск и по телефону: (8152) 79-0000





*Цена достигается посредством суммирования скидок от максимальной цены перепродажи автомобиля 1 493 000 рублей при передаче в счет стоимости автомобиля Toyota RAV4, 2017 года выпуска в комплектации Стандарт с ручной коробкой передач, автомобиля марки Toyota или Lexus с пробегом (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев) - в размере 150 000 рублей, а также скидки в размере 100 000 рублей при приобретении автомобиля по всем кредитным программам от АО «Тойота Банк», а так же одновременном страховании по договору КАСКО в рамках программы Тойота Страхование, организатором которой является ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» (Лицензия ЦБ РФ СБ№4339) - предложение действует в регионах присутствия АО «Тойота Банк» и в дилерских центрах Тойота, являющихся участниками программы Тойота Страхование. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено.

Расчет ежемесячного платежа указан по кредитной программе «Комфорт» для RAV4 в комплектации «Стандарт» стоимостью 1 493 000 р. с 1-го по 24-й мес. при первоначальном взносе (ПВ) — 50%, отложенном платеже (ОП) — 50% и кредитной ставке 15,9% годовых. Ежемесячный платеж с 25-го по 60-й мес. составляет 26 208 р.

**Под датой приобретения понимается дата перехода права собственности на автомобиль, указанная в акте приема-передачи или ином подобном документе.