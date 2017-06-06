С помощью средств автоматической фиксации выявлено 158 нарушений ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области зарегистрировано 353 нарушения правил дорожного движения. Больше всего нарушений выявлено с помощью приборов автоматической фиксации – всего 158 нарушений. Помимо этого, пешеходы совершили 19 нарушений, 18 нарушений допущено несовершеннолетними. В состоянии опьянения за рулем задержаны шесть водителей. Выявлено пять нарушений, связанные с выездом на встречного полосу. Инспекторами задержаны четыре водителя за неуплату административных штрафов. За прошедший вторник было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.