8 июня планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 8 июня планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Работы будут проводиться 8 июня, в четверг, с 07.50 до 08.40. Закрытие движения транспорта не планируется.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.