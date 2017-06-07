Раллийный КамАЗ прошёл испытания в Мурманской области

07 Июня 2017 года, 14:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области неподалеку от города Кировск прошли испытания грузовика КамАЗ 4326, который примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь». Видеоролик заезда размещен на YouTube-канале Red Bull.

Десятитонной машиной управлял Эдуард Николаев, который дважды становился победителем «Дакара». Он разогнал грузовик до 140 километров в час и совершил на ней прыжок на расстояние 37 метров.

Седьмого июля команда «КАМАЗ-мастер» начнет ралли-рейд «Шелковый путь», в котором ей предстоит преодолеть почти 10 тысяч километров по территории России, Казахстана и Китая.