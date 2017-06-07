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Главная » Авто » Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области рассказали северянам, как сделать дорогу в отпуск безопасной
 
 
 
 
08 Июня 2017 года, 09:42

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области рассказали северянам, как сделать дорогу в отпуск безопасной


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня - Лето – традиционный сезон отпусков. С каждым годом все больше людей предпочитают ехать на отдых на своем автомобиле. Чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием северян, сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области совместно с представителями МЧС провели профилактический рейд «Безопасная дорога в отпуск».

Сотрудники обоих ведомств рассказывали автовладельцам о важности правильного поведения в пути. Инспекторы ГИБДД разъясняли основные правила поведения для водителей, едущих на дальние расстояния. Отдельно была отмечена важность детских удерживающих устройств для семейных путешествий. Для закрепления результатов беседы инспекторы дарили всем водителям буклеты.

А сотрудники МЧС не только рассказывали о мерах, которые помогут не допустить лесных пожаров, но и дарили всем участникам мероприятия по апельсину – для хорошего настроения.

Рейд, как отмечают автолюбители, оказался полезен, поскольку многие из участников действительно отправляются в отпуск на своей машине в ближайшее время.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

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