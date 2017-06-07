Пострадавшие в аварии на Кольском проспекте не получили серьезных травм

08 Июня 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – В результате столкновения на перекрёстке проспекта Кольский и улицы Орликовой пять пострадавших обратились за амбулаторной помощью. Среди них – 55-летний водитель «Шевроле Нива» и четыре пассажира маршрутки: мужчина, 1967 года рождения, женщины, 1966 и 1970 годов рождения, и девушка, 1996 года рождения.

В ГИБДД подтвердили информацию полиции о том, что маршрутное такси марки «Форд Транзит» выехало на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Шевроле».

«По неустановленной причине», – подчеркнули в отделе пропаганды ГИБДД.

Фото: Павел Рюмин