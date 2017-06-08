На дорогах Заполярья 30 пьяных водителей задержаны

08 Июня 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня / БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшую среду зарегистрировано 450 нарушений ПДД. В Мурманской области сотрудниками ГИБДД задержаны 30 водителей в состоянии опьянения. Еще 31 нарушение правил дорожного движения совершили пешеходы, восемь – несовершеннолетние. Пять водителей задержаны за неуплату административных штрафов.

Инспекторами зафиксировано десять нарушений, связанные с выездом на встречную полосу. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 213 нарушений ПДД. Всего за сутки оформлено 91 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.