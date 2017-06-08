На дорогах области выявлено 417 нарушений ПДД

09 Июня 2017 года, 09:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, сотрудниками ГИБДД выявлено 417 нарушений правил дорожного движения. Так, за прошедшие сутки пешеходы совершили 21 нарушение, несовершеннолетние допустили 17 нарушений. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 12 водителей, еще пять человек остановлены инспекторами за неуплату административных штрафов.

Допущены четыре нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 202 нарушения ПДД. Всего оформлено 31 столкновение с материальным ущербом и без пострадавших.