Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода

09 Июня 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Гуд-Авто, официальный дилер Volkswagen, предлагает мурманчанам сделать покупку нового автомобиля незабываемой.

Теперь клиент «Гуд-Авто», который приобретает новый автомобиль Volkswagen Polo, Tiguan или Touareg, может абсолютно бесплатно поучаствовать в уникальной программе «Купи автомобиль с завода».

Программа «Купи автомобиль с завода» включает в себя:

Трансфер «Москва – Калуга»;

проживание в одном из лучших отелей г. Калуга «Амбассадор» 4*;

экскурсия по г. Калуга в сопровождении гида;

посещение завода Volkswagen;

торжественное вручение автомобиля;

праздничный ужин в ресторане.

Программа абсолютно бесплатная, рассчитана для двоих человек – владелец нового Volkswagen + 1.

Как купить новый Volkswagen с завода? Просто заключите контракт на покупку нового Volkswagen Polo, Tiguan или Touareg в «Гуд-Авто» и сообщите о своем желании участвовать в проекте вашему продавцу-консультанту.

Остались вопросы? Звоните в Гуд-Авто 8 (8152)554-205.

Гуд-Авто – ваш официальный дилер Volkswagen в Мурманске.

183031, г. Мурманск, ул. Свердлова. Д.11

Конт. тел.: (8152) 554-205.

* Предложение ограничено