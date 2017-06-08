Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Гуд-Авто, официальный дилер Volkswagen, предлагает мурманчанам сделать покупку нового автомобиля незабываемой.
Теперь клиент «Гуд-Авто», который приобретает новый автомобиль Volkswagen Polo, Tiguan или Touareg, может абсолютно бесплатно поучаствовать в уникальной программе «Купи автомобиль с завода».
Программа «Купи автомобиль с завода» включает в себя:
- Трансфер «Москва – Калуга»;
- проживание в одном из лучших отелей г. Калуга «Амбассадор» 4*;
- экскурсия по г. Калуга в сопровождении гида;
- посещение завода Volkswagen;
- торжественное вручение автомобиля;
- праздничный ужин в ресторане.
Программа абсолютно бесплатная, рассчитана для двоих человек – владелец нового Volkswagen + 1.
Как купить новый Volkswagen с завода? Просто заключите контракт на покупку нового Volkswagen Polo, Tiguan или Touareg в «Гуд-Авто» и сообщите о своем желании участвовать в проекте вашему продавцу-консультанту.
Остались вопросы? Звоните в Гуд-Авто 8 (8152)554-205.
Гуд-Авто – ваш официальный дилер Volkswagen в Мурманске.
183031, г. Мурманск, ул. Свердлова. Д.11
Конт. тел.: (8152) 554-205.
* Предложение ограничено