В Мурманской области продолжается проведение операций «Пешеход» и «Тонировка»

09 Июня 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 9 июня - В проведенных накануне в Мурманске масштабных рейдах работа автоинспекторов была направлена на пресечение административных правонарушений, связанных с управление ТС с тонированными стеклами и с непредставлением преимущества в движении пешеходами (в том числе несовершеннолетними), а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.

Напомним, что с 1 июня на территории Мурманской области стартовал второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка». Главной задачей мероприятия является профилактика нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные стекла. Дополнительно полицейскими проводятся проверки исполнения требований о прекращении противоправных действий – управления автомобилем с тонированными стеклами.

Рейд, который прошел в областном центре, отличался особой масштабностью. Только за один час сотрудниками ГИБДД было проведено 37 профилактических бесед с участниками дорожного движения о недопущении нарушений ПДД, остановлено для проверки 54 транспортных средств, по выявленным нарушением составлено 29 административных материалов, из которых 15 по ч.3.1 ст.12.5 «Управление ТС, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС».

Некоторые водители на месте устраняли тонировочное покрытие в виде пленки, нанесенное на переднее или ветровые стекла.

На дорогах регионального центра работали усиленные патрули. Проводились тотальные проверки автомобилей на предмет технического соответствия нормативам. Под пристальным вниманием находились и маршрутные транспортные средства, осуществлявшие перевозку пассажиров.

Дополнительно сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактическую работу с пешеходами. Горожанам рассказывали об основных ошибках пеших участников дорожного движения и давали советы о том, как их избежать. Чтобы помочь мурманчанам закрепить информацию в памяти, инспекторы вручали им памятные листовки.

Выявлено 2 нарушения непредоставления водителями преимущества в движении пешеходами, а также 4 нарушения ПДД самими пешеходами.

Участие в работе инспекторов принял врио начальника областного управления ГИБДД Александр Усс. Он вышел на линию вместе со своими подчиненными, собственноручно осматривал транспортные средства и проводил профилактические беседы.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области