Над общественным транспортом Мурманска нависла угроза

09 Июня 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Очередной транспортный скандал назревает в Мурманске. В этот раз, если не сказать, что сталкивают лбами, то точно развели по разные стороны баррикад «Мурманскавтотранс» и ОАО «Электротранспорт». Последние оказались за бортом корабля с названием «Субсидирование пассажирских перевозок» из-за не всем понятного порядка выделения финансовой помощи из бюджета. Деньги предназначаются на компенсацию выпадающих доходов транспортных компаний, которые образуются из разницы между экономически обоснованным тарифом и фактической стоимостью проезда в общественном транспорте.

Внимание на проблему на заседании комитета по бюджету Мурманской областной думы и заседании самого регионального парламента обратил депутат Герман Иванов. Порядок выделения субсидии предусматривает существенное снижение пассажиропотока по сравнению с теми цифрами, которые учитывались при расчете экономически обоснованного тарифа – более 10%. Так вышло, что у «Электротранспорта» этот показатель несколько меньше, а «Мурманскавтотанс» показал снижение на 30%. Стало быть субсидия в размере выделенных «на всех» 104 млн рублей отправится в один кошелёк.

«Нам не удалось получить от минтранса никакого вразумительного объяснения, откуда взялась цифра 10 процентов и на чем строится логика, по которой будут регулировать выплаты компенсаций перевозчикам», - рассказал Герман Иванов.

На заседании думы за министра вступился первый вице-губернатор Алексей Тюкавин. Он пояснил, что при снижении пассажиропотока менее чем на 10% предприятие в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами: изыскать собственные средства или обратиться за помощью к акционерам.

«Люди должны заниматься своей экономикой, работать с муниципалитетом, с которым они согласовывают свои маршруты, а не бегать и шантажировать правительство», - сказал Тюкавин.

В сложившейся ситуации пострадать, как обычно бывает, могут простые граждане. Некоторые социально значимые маршруты оказываются под угрозой закрытия. Об этом на заседании думы заявил Герман Иванов, а позднее подтвердил и генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

«На повестке дня стоит вопрос о закрытии некоторых маршрутов и увеличении интервалов движения транспорта. Решение по распределению субсидий, которое сейчас согласовывается, категорически неприемлемо», - прокомментировал Коробков.

За интересы жителей города вступился мэр Дмитрий Филиппов. По его словам, критическая экономическая ситуация, в которой сегодня оказалось главное транспортное предприятие Мурманска вызывает опасение.

«Сейчас важно сделать все, чтобы мурманчане, ежедневно пользующиеся автобусами и троллейбусами, не испытывали трудностей в передвижении по городу, количество маршрутов не было сокращено, а их протяженность не снижена. Транспортная доступность для населения социально-значимых объектов - учреждений здравоохранения, образования, культуры и других - является одним из важнейших факторов жизнеобеспечения в современном городе», - сказал Дмитрий Филиппов.

Он выразил уверенность в том, что все автотранспортные предприятия региона должны работать в равных условиях.

«Если конкурентные преимущества получит только одно автотранспортное предприятие, Мурманск оставляет за собой право обратиться в суд», - добавил глава города.

Проект постановления, подготовленный минтрансом, пока еще не согласован. Последнее слово в этом вопросе остаётся за губернатором Мурманской области.