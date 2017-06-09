Два мотоциклиста получили различные травмы на дорогах Мурманской области

13 Июня 2017 года, 10:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В Мончегорском районе водитель автомобиля «Ford Focus» столкнулся с мотоциклом «Yamaha» из-за того, что не предоставил преимущество на дороге. В областном ГИБДД отмечают, что мотоциклист двигался по главной дороге.

«Авария произошла 12 июня около 16:50 на 1263 километре автодороги «Кола». В результате водитель мотоцикла обратился за амбулаторной помощью», – рассказали в отделе пропаганды.

Двумя днями ранее мотоциклист был госпитализирован медиками с проселочной дороги. Водитель мотоцикла неустановленной марки около садового товарищества Ковдорского района перевернулся на своем транспортном средстве.

«Он не учел дорожно-метеорологические условия», – пояснили в ГИБДД.

Фото: Мурманск ДТП ЧП / Алена По