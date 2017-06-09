40 пьяных мурманских водителей задержаны в период праздников

13 Июня 2017 года, 11:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие четверо суток зарегистрировано 1601 нарушение правил дорожного движения. В состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержаны 40 водителей, еще 24 человека – за неуплату административных штрафов. Кроме этого, пешеходы допустили на дорогах Мурманской области 86 нарушений, 56 нарушений совершены несовершеннолетними.

Зарегистрировано 22 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 731 нарушение ПДД. Всего с пятницы было оформлено 163 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.