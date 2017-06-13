Пешеход скончался после ДТП на Героев-североморцев – ведется поиск свидетелей

13 Июня 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Следствие проводит процессуальную проверку по факту ДТП на проспекте Героев-североморцев.

Напомним, в районе дома 23/2 автомобиль «Volkswagen Tiguan» сбил пешехода. На переходе около 16:30 при повороте направо водитель не уступил дорогу мужчине, который двигался на разрешающий сигнал светофора.

Сегодня стало известно о том, что мурманчанин скончался в медицинском учреждении 27 мая.

В настоящий момент полиция разыскивает очевидцев произошедшего 23 мая и просит лиц, располагающих информацией обратиться по телефонам 8 (8152) 45-09-28, 40-79-05 или 8-911-060-63-11. Госномер автомобиля – Т 365 МЕ 51.

Фото: Антон Ермакович