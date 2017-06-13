В отношении жителей Заполярья возбуждено 140 уголовных дел за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения

13 Июня 2017 года, 20:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня - Несмотря на ужесточение наказания за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения и введение уголовной ответственности, жители Заполярья по-прежнему продолжают садиться нетрезвыми за руль.

Всего за 5 месяцев текущего года полицейскими по ст. 264.1 УК РФ возбуждено 140 уголовных дел. В отношении 151 бывшего водителя (с учетом дел прошлого года) судами Мурманской области вынесены обвинительные приговоры, люди осуждены к уголовным наказаниям. Однако наличие наказания не останавливает водителей от управления автомобилями в состоянии опьянения.

Так, 10 июня в пос. Верхнетуломский сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району был остановлен автомобиль ВАЗ-2105 за нарушение Правил дорожного движения. При проверке сотрудники полиции установили, что водитель находится в состоянии опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Ранее житель Верхнетуломского, 1986 года рождения, был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, решением суда он был лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.

По факту в отношении лишенного прав водителя дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области