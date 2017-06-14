В Мурманской области полицейские проверяют большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»

14 Июня 2017 года, 16:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня - По итогам пяти месяцев 2017 года на территории Мурманской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузовых транспортных средств, в результате которых пострадало 14 человек. Серьезное беспокойство вызывают нарушения требований транспортного законодательства, допускаемые водителями личных грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки без оформления путевого листа.

«Большегрузы» не выполняют требования Правил безопасности дорожного движения, а также осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках мероприятия запланирована сплошная проверка грузового автотранспорта на предмет его соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Особое внимание инспекторы уделят соблюдению водителями правил дорожного движения и исполнению должностными и юридическими лицами требований Федерального законодательства, предъявляемых к выпуску грузовых транспортных средств на линию.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области