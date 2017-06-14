В Мурманской области полицейские проверяют большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов
Летняя веранда от «Баренц-Бара» Летняя веранда от «Баренц-Бара»
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
 
 

Видеоновости16+

Велопраздник для детей
 
 
 
 

Курсы валют 14.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3093
-0,2371
1 USD
Доллар США
56,9096
-0,0924
1 EUR
Евро
63,7729
-0,0123
10 NOK
Норвежских крон
67,6328
0,8599
10 SEK
Шведских крон
65,5648
0,4100
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.2 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии
14 Июня 2017, 14:50
Бывший директор ФСИН получил восемь лет колонии
Более 400 нарушений ЖКХ выявила прокуратура Ленинского округа
14 Июня 2017, 13:30
Более 400 нарушений ЖКХ выявила прокуратура Ленинского округа
Благодаря искам прокуратуры мурманским работникам выплатят 17 миллионов
14 Июня 2017, 11:11
Благодаря искам прокуратуры мурманским работникам выплатят 17 миллионов
Более 1,3 миллионов россиян отправили свои вопросы Владимиру Путину
14 Июня 2017, 10:13
Более 1,3 миллионов россиян отправили свои вопросы Владимиру Путину
 
 
 
 

Самое читаемое

По факту обнаружения женщины под Мурманском ведётся доследственная проверка
13 Июня 2017, 18:40
Мурманск: прогноз отключений на 14 июня
13 Июня 2017, 21:00
Мурманчанин убил соседа из-за ревности
14 Июня 2017, 13:10
Суд вынес приговор – реальный срок за две бутылки коньяка
14 Июня 2017, 11:45
«Аэрофлот» вводит стимулирующие выплаты при трудоустройстве летного состава
13 Июня 2017, 19:55
В Кольском районе обнаружили два снаряда времён войны
13 Июня 2017, 19:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Авто » В Мурманской области полицейские проверяют большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»
 
 
 
 
14 Июня 2017 года, 16:11

В Мурманской области полицейские проверяют большегрузный транспорт в рамках операции «Грузовик»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня - По итогам пяти месяцев 2017 года на территории Мурманской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузовых транспортных средств, в результате которых пострадало 14 человек. Серьезное беспокойство вызывают нарушения требований транспортного законодательства, допускаемые водителями личных грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки без оформления путевого листа.

«Большегрузы» не выполняют требования Правил безопасности дорожного движения, а также осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках мероприятия запланирована сплошная проверка грузового автотранспорта на предмет его соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Особое внимание инспекторы уделят соблюдению водителями правил дорожного движения и исполнению должностными и юридическими лицами требований Федерального законодательства, предъявляемых к выпуску грузовых транспортных средств на линию.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта