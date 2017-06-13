378 нарушений ДТП зарегистрировано за сутки мурманскими инспекторами

14 Июня 2017 года, 11:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки зарегистрировали 378 нарушений правил дорожного движения. Из них пешеходы совершили 18 нарушений, несовершеннолетние допустили пять нарушений. За вождение в пьяном виде задержаны девять человек, еще четыре водителя остановлены за неуплату административных штрафов.

На дорогах Мурманской области зафиксировано шесть нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 96 нарушений ПДД. Всего за вторник было оформлено 26 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.