28 столкновений зарегистрировано в Мурманской области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - За прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 378 нарушений правил дорожного движения. Пешеходы допустили 18 нарушений, в том числе несовершеннолетние участники дорожного движения – 15.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 101 нарушение ПДД. Всего было оформлено 28 столкновений с материальным ущербом.