Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в октябре 2016 года

15 Июня 2017 года, 18:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня - 30 октября 2016 года в 16.40 в районе 1 км +150 м автодороги «Автоподъезд к г. Мурманску» (бывший КПП-Североморск) произошло столкновение атомобиля марки «Грейт Волл» (госномер В 511 ММ 51) и автомобиля марки «Тойота Венза» (госномер Н 402 МО 51). В результате ДТП пассажиру автомобиля марки «Тойота Венза» причинен тяжкий вред здоровью.

Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-05 или 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)