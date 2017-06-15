На территории Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик»

15 Июня 2017 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня - Инспекторы всего региона выявляют нарушения правил перевозки различных грузов и технического состояния транспортных средств.

Наиболее распространенными нарушениями среди «большегрузов» по-прежнему остается отсутствие либо неисправность тахографов. Нередко встречается и разный протектор шин на одной оси и перевозка груза без прикрывающей сетки.

В документации, необходимой для работы водителям грузовиков, тоже были зафиксированы нарушения. Чаще всего это отсутствие путевого листа.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области