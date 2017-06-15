В Мурманске сбили мотоциклиста. Сводка ДТП в регионе

16 Июня 2017 года, 11:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

15 июня примерно в 8:22 в Североморске, на улице Пикуля в районе дома 8, при торможении в салоне автобуса «МАЗ» произошло падение пассажира. В результате происшествия 63-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В этот же день около 11:55 в Мурманске на улице Домостроительная водитель, управляя автомобилем «Тойота» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда», который двигался по главной дороге. В результате происшествия водитель мотоцикла, мужчина 45 лет обслужен амбулаторно.

В 12:15 на 11 км автодороги «Кола - Серебрянских ГЭС», водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри» при выполнении обгона попутно движущегося транспортного средства не убедился в безопасности, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-212140. В результате происшествия пассажир автомобиля «Тойота Камри», мужчина 53 лет, обслужен амбулаторно.

Фото: Владимир Сатанеев